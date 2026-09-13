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В МВР работят общо 45 260 души

В МВР работят общо 45 260 души

Служителите с полицейски правомощия в цялата страна наброяват 27 463-ма души. В това число се включват 5158 гранични полицаи; В резултат от дейността...

14 януари | 18:15
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