Идва скандал! Какви пари искат за работа
Исканата уж нормална заплата не е възможно постижима
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Исканата уж нормална заплата не е възможно постижима
Обмисляме предложението на борда по туризъм за 50 лв. ваучер за ваксинирани, каза Стойчо Кацаров
Отворени са пунктове в София и Бургас
В 18 страни от ЕС са затворени
Във всички зимни курорти трябва да се спазват противоепидемичните мерки
Служителите с полицейски правомощия в цялата страна наброяват 27 463-ма души. В това число се включват 5158 гранични полицаи; В резултат от дейността...
Босна и Херцеговина обяви полупочивен ден за утрешния мач с Ейре. Учениците ще бъдат освободени по обяд и следобедът ще е за подготовка за мача на "Би...
ГЕРБ не може да се държи авторитарно, нужни са й партньори в общинските съветиБСП реши десния спор в Плевен в полза на реформаторите, казва социологът...