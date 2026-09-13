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10-те аномалии във Фейсбук

10-те аномалии във Фейсбук

Неизбежно е най-различни аномалии да проникнат във Фейсбук. Някои от тях са невинни и забавни, други - потискащи. Виртуалната среда все пак е преносит...

31 октомври | 8:00
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