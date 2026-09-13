Боб Дилън - геният битник е роден на 24 май
Великият музикант и поет навършва 85 години
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Великият музикант и поет навършва 85 години
За романа „Джеймс“
Наградите "Пулицър" са най-престижните награди за американска журналистика
Неизбежно е най-различни аномалии да проникнат във Фейсбук. Някои от тях са невинни и забавни, други - потискащи. Виртуалната среда все пак е преносит...
Фотографът на Reuters Стоян Ненов бе отличен с награда "Пулицър". За първи път българин получава такова признание. Той споделя приза с още 7 свои кол...
Вчера в Ню Йорк бяха раздадени наградите за журналистика "Пулицър". В категорията "служба на обществото" Аssociatet Press бе отличен за редица репорта...
Нова биография разкрива шокиращи детайли от личния живот на Тенеси Уилямс. Животът на един от най-признатите и противоречиви драматурзи е описан от Дж...
Репортажите на вестниците Guardian и Washington Post, базирани на разкритията на Едуард Сноудън за електронния шпионаж на САЩ, бяха отличени с награда...
Ню Йорк. Роман от 700 страници, който смесва по красив начин журналистика с литература, спечели престижния "Пулицър" за художествена литература. Адам...