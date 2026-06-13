Гърция вдигна два изтребителя за пътнически самолет
Пилотите получили заповед да се върнат на летището
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Пилотите получили заповед да се върнат на летището
Лодки и аварийните работници продължават спасителната операция
На борда имало 22 пасажери
Руският пътнически самолет се приземил благополучно на летището в Екатеринбург
"Локхийд Мартин" спечели поръчка от НАСА, планират и военна машина със скорост до 6 маха Американският самолетостроителен гигант "Локхийд Мартин" спе...
Дрон се размина на косъм с пътнически еърбъс. Инцидентът е станал преди вторият да кацне на парижкото летище "Шарл де Гол". Това съобщава Френската аг...
В Япония започнаха първите въздушни изпитания на новия пътнически реактивен самолет за полети на близко разстояние Mitsubishi Regional Jet (MRJ). Това...
Индонезийски пътнически самолет е изчезнал от радарите. Въздушният контрол е загубил връзката с него над труднодостъпен район на Източна Папуа, съобща...
Украйна ще създаде нов пътнически самолет за нуждите на Турция. Това стана ясно след среща между президента на Украйна Петро Порошенко и турския му ко...