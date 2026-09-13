Министърът разкри схемата. Защо не е платено на пътните строители
ГЕРБ елегантно се дръпна и остави фирмите, каза регионалният министър
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ГЕРБ елегантно се дръпна и остави фирмите, каза регионалният министър
Иван Шишков бил изненадан от недовършеното строителство на газовата връзка с Гърция
Започналият вчера протест на пътностроителните фирми ще продължи втори ден
Искат оставката на Виолета Комитова
Пътищарите искат оставката на регионалния министър Виолета Комитова
Работниците оценяват поведението на министъра като подигравка
Невъзможно е близо 1 милиард лева да бъдат отделени в края на 2021 година, каза заместник-министър Граматиков
Не се извършва и никакво текущо възлагане на дейности за поддържане, спряна е и подготовката за зимния сезон
Шумен. Работниците от „Автомагистрали – Черно море" ще получат заплатите си в рамките на деня. Това съобщиха от пресцентъра на КНСБ. Ще бъдат изплате...