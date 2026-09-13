Как катаджии влизат в ролята на миризливи памперси
Поведението им е пряко нарушение на Етичния кодекс на служителите на МВР
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Поведението им е пряко нарушение на Етичния кодекс на служителите на МВР
Столичните пътни полицаи са установили 40 неправоспособни шофьори само за четири дни. Това съобщиха от пресцентъра на МВР. И уточниха, че проверките з...
Във връзка с очакваното засилване на пътникопотока по основните пътни артерии, водещи към общинските центрове и граничните контролни пунктове, е създа...
8000 пътни полицаи изпрати на улицата главният секретар на МВР Светлозар Лазаров. Те ще контролират движението по пътя за плажовете у нас, в Гърция и...
Видин. В събота във Видин пътни полицаи от цялата страна ще се състезават за приза „Пътен полицай на 2013", съобщиха от областната дирекция на МВР. Вс...
Двама от тях катастрофираха