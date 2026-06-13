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Ардино от птичи поглед

Ардино от птичи поглед

Уникални кадри от Ардино, заснети с дрон, от няколко дни обикалят виртуалното пространство и впечатляват всеки, който ги види. Автор е 30-годишният Хр...

17 април | 15:38
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