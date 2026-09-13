Токов удар уби уникална птица у нас
За неприятният инцидент съобщиха от Зелени Балкани
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За неприятният инцидент съобщиха от Зелени Балкани
За какви партии са гласували тези хора
Тя е видяна за пръв път през 2019 г.
Гръмовержецът на Стъртън съчетава странни анатомични черти
Птицечовката е едновременно бозайник, птица и влечуго
Казуар атакувал падналия мъж с 10-сантиметровите си нокти
Незабавната проверка на специалистите от РИОСВ - Бургас е установила, че става дума за млад женски екземпляр oт вида тръноопашата потапница
Ранен млад екземпляр от защитения вид белоглав лешояд бе спасен от смърт в Луковит. Птицата била намерена в безпомощно състояние от местен жител в ме...
Самолет на авиокомпания "Джърмануингс", пътуващ от Германия за Турция е кацнал извънредно на Летище София в 10:24 ч., заради съмнения за удар с птица...
Пловдив. Най-новият площад в Пловдив се намира над северния вход на Тунела и до два месеца ще се превърне в любимо място за туристите под тепетата. Пр...
Удар в мост спря Пепи на 15 км от Благоевград Един от символите на Благоевград - черният лебед Пепи, избяга от езерото в градския парк и вдигна на кр...