Стана ясен още един 1/8-финалист в ШЛ
ПСВ Айндховен и Арсенал завършиха 1:1
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ПСВ Айндховен и Арсенал завършиха 1:1
"Аякс" изпусна трофея в Холандия след 1:1 в последния кръг с "Де Граафшап". Шампион стана ПСВ "Айндховен", който би с 3:1 като гост "Цволе" и завърши...
"Манчестър Сити" е с единия крак на четвъртфиналите в Шампионската лига след историческа победа над "Динамо" в Киев с 3:1. С голове на Серхио Агуеро,...
Майки поведоха играчите на "Аякс" към победа В ПСВ определено знаят как да награждават футболистите си. Ръководството на тима от Айндховен прати игра...
"Манчестър Юнайтед" уреди първи трансфер. "Червените дяволи" са се разбрали с Мемфис Депай от ПСВ Айндховен. Новината бе потвърдена на официалната стр...
Айндховен. Българският национал Станислав Манолев вече не е футболист на ПСВ Айндховен. Манолев от днес е свободен агент, след като разтрогна договора...
Пловдив. Сериозен интерес към вратаря на Ботев Пловдив Адам Стаховяк проявява ПСВ Айндховен, твърдят полските медии. Представители на холандския тим...
Мисията ни е да прославяме България, обяви Домусчиев
Между 1,5 и 2 милиона евро ще бъде бюджетът ни за зимна селекция, заяви Домусчиев
София. "Мисля, че от Нова година ще мина в друг отбор и се надявам да играя редовно. Разговарях с човек от "Левски". Но все още съм млад, за да се връ...
София. „Имаме още един мач, ние играем за точки и коефициенти, както за клуба, така и за България. Мисията ни е да победим и Динамо Загреб да приберем...
София. "Безяк оправда доверието ми. Точно трябваше да го сменя и той вкара гол", каза щастливият наставник на Лудогорец Стойчо Стоев пред БНТ. Тази ве...
София. Лудогорец развинти с 2:0 ПСВ Айндховен и си гарантира първото място в своята група в Лига Европа. Герой за разградчани отново бе Роман Безяк....
София. Футболистите на ПСВ Айндховен пристигнаха в София за утрешния двубой от груповата фаза на Лига Европа. Двубоят ще се играе на Националния стад...
ПСВ скромни, Дяков под въпрос
София. Реферът, който свири финала на Шампионската лига между Байерн и Борусия Дортмунд през лятото, Никола Рицоли ще бъде главен съдия на мача от гру...
Поредна каша забърка Здравко Мамич. Култовият бос на "Динамо" взриви Хърватия с бисери на летището преди полета за Айндховен. Първо той обяви, че пет...
Айндховен. Босът на Лудогорец Кирил Домусчиев призна, че е много горд след успеха с 2:0 над ПСВ в Айндховен. Собственикът на разградчани говори пред ж...
Айндховен. Наставникът на Лудогорец Стойчо Стоев бе много щастлив след успеха с 2:0 над ПСВ в Айндховен в първи двубой от групите на Лига Европа. Той...
Варна. Лудогорец излетя за Холандия с настроение преди първия мач от груповата фаза на Лига Европа срещу ПСВ. Тази сутрин разградчани поеха към Айндхо...