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"Аякс" изпусна трофея

"Аякс" изпусна трофея

"Аякс" изпусна трофея в Холандия след 1:1 в последния кръг с "Де Граафшап". Шампион стана ПСВ "Айндховен", който би с 3:1 като гост "Цволе" и завърши...

08 май | 17:16
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