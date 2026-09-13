Това е краят! Парламентът се тресе от псувни и хомо атаки
Пълна пародия на Народно събрание
Следете всички новини, анализи и коментари за Псувни. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Пълна пародия на Народно събрание
Джона Хил изпревари Самюъл Джаксън
Благоевградчанин отнесе обща санкция от 2000 лева за обиди, ругатни и псувни към свой съгражданин. Окръжен съд – Благоевград потвърди решението на рай...
ЦСКА продължава победния си поход във "В" група. "Червените" биха 2:0 като гост "Балкан" (Варвара). Домакините се бяха постарали и дори пуснаха химна...
Жозе Моуриньо за пореден път си го изкара на реферите след нулевото равенство с "Динамо" в Киев и след слаба игра. "Съдията направи само една грешка,...
94- годишният съпруг на кралица Елизабет II – принц Филип, се отличи с рязък изказ. Той бил хванат да казва нецензурна дума, докато кралското семейств...
Този уикенд режисьорът Максим Генчев представи филма си "Дякон Левски". Филмът развълнува много българи и предизвика серия от коментари в интернет про...
СЕМ настоява за друг час на "Под прикритие", местят Джаро заради Сочи
Не ни дадоха чиста дузпа, плачат от Леверкузен
Мюнхен. Треньорът на "Байерн" Хосеп Гуардиола даде любопитно интервю, в което заяви, че иска неговите играчи да го обиждат и псуват. "Това ще е добре,...
Жителите на кои страни се отличават с "цветущ" език, богат на ругатни и нецензурни думи - с това се занима проучване в Щатите. Резултатите от изследва...