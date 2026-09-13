Всичко за Псувни

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Специалния пак ругае съдията

Специалния пак ругае съдията

Жозе Моуриньо за пореден път си го изкара на реферите след нулевото равенство с "Динамо" в Киев и след слаба игра. "Съдията направи само една грешка,...

21 октомври | 18:55
0 коментара
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Псувните на Дякона

Псувните на Дякона

Този уикенд режисьорът Максим Генчев представи филма си "Дякон Левски". Филмът развълнува много българи и предизвика серия от коментари в интернет про...

17 февруари | 14:05
0 коментара
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Пеп: Дано ме псуват

Пеп: Дано ме псуват

Мюнхен. Треньорът на "Байерн" Хосеп Гуардиола даде любопитно интервю, в което заяви, че иска неговите играчи да го обиждат и псуват. "Това ще е добре,...

30 юли | 19:30
0 коментара
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Янките псуват най-много

Янките псуват най-много

Жителите на кои страни се отличават с "цветущ" език, богат на ругатни и нецензурни думи - с това се занима проучване в Щатите. Резултатите от изследва...

09 юни | 5:10
0 коментара
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