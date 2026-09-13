Хелоуин с "Ъпсурт"
Дрескодът - страшни маски Суперяко Хелоуин парти заформят "Ъпсурт" довечера в Рейнбоу плаза от 23 часа. Култовата хип-хоп група ще вдигне градусите в...
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Дрескодът - страшни маски Суперяко Хелоуин парти заформят "Ъпсурт" довечера в Рейнбоу плаза от 23 часа. Култовата хип-хоп група ще вдигне градусите в...
Ицо Хазарта от "Ъпсурт" тръгна по най-естествения път за всеки рапър - странична от групата соло кариера. Днес е премиерата на новото му парче, което...
Хазарта бяга от звездоманията като дявол от тамян
Слухове изпращат феста в историята, феновете го искат
София. "Ъпсурт" представи новия си клип към песента "Ослушай се". Това се случи в четвъртък в 22,00 часа. Режисьор отново е Валери Милев. Заедно с пр...
Стара Загора. Ъпсурт подлудиха феновете си в Стара Загора. Хиляди почитатели на музиката на The Voice в града на липите пя с любимците си. Заралии ви...