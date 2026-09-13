Д-р Светослав Савов: "Потъването" в социалните мрежи усилва стреса
Хората бяха подложени на излишен натиск чрез хаотични здравни политики
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Хората бяха подложени на излишен натиск чрез хаотични здравни политики
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