Историята на Първи май. Какво не знаем?
Символ на борбата за по-добри условия на труд
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Символ на борбата за по-добри условия на труд
КТ „Подкрепа“ ще организира днес в София празнично шествие и рок концерт, а КНСБ ще постави началото на информационна кампания „Знам трудовите си прав...
Традициите в най-голямото петричко село Първомай са това, което бяха. Тук селският събор е навръх Деня на труда – 1 май. Тази години местните хора пра...
Първи май през 2016 г. в България е борба за свобода на труда, борба за по-справедливо заплащане. Това обяви председателят на БСП Михаил Миков, който...
Надиграване на любителски състави ще се проведе в Кърджали на Първи май. До момента участниците са над 300, в проявата ще се включат състави от Крумо...
Сблъсъци между полиция демонстранти белязаха Международния ден на труда Истанбул. Турската полиция използва сълзотворен газ и водни струи, за да попр...
Пътник на турската авиокомпания "Анадолу джет" се опита да отвлече самолет, изпълняващ полет от кипърската столица Никозия за Анкара, съобщи в. "Хюрие...
Над 500 симпатизанти и членове на БСП в Етрополе отбелязаха празнично Деня на труда – 1 май. Гости на събитието бяха депутатите от КБ, избрани от реги...
Видин. Шествие по повод 1 май – деня на труда и международната работническа солидарност, мина по улиците на Видин. В първата му редица крачиха кметът...
София. Около 20 000 хиляди привърженици на левицата от цялата страна се събраха на традиционния митинг по случай 1 май – Ден на труда. Това съобщиха о...
София. Преди повече от 128 години хората излязоха на протест, защото казаха стига. Не може да има само печалби, без социални права. Не може да има раз...
Москва. Първомайска манифестация провеждат руските профсъюзи на Червения площад в Москва. Няколко са събитията, които ще се проведат в Москва по случа...
Навремето най-голямото изпитание беше снимката на Тато и свитата му от трибуната Маймуната, откъдето и да я погледнеш, си е маймуна. Подскача си по д...
Носталгията кара мнозина хора от третата възраст да си спомнят с умиление за първомайските манифестации от времето на соца. Тогава изразилите своята к...
Благоевград. В петричкото село Първомай ще забравят за работата поне за ден. Местните хора ще празнуват навръх Международния ден на труда - 1 май. Те...
Анкара. Турският премиер Реджеп Тайип Ердоган заяви във вторник, че няма да позволи на профсъюзите да организират традиционния митнг за Първи май на...
Благоевград. В петричкото село Първомай забравиха за работата по полето в сряда. Местните хора празнуваха навръх Международния ден на труда - 1 май. В...