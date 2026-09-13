Най-популярните шеги за 1 април
Залепването на бележка на гърба на нищо неподозиращ човек все още е на мода
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Залепването на бележка на гърба на нищо неподозиращ човек все още е на мода
Днес в Града на смеха - Габрово празнуват 44-ия рожден ден на Дома на хумора, където входът за посещение е свободен. Празникът във Веселата къща ще з...
Първоаприлски Шеги "Александър Томов изплати задълженията на ЦСКА! "Левски" станаха клиенти на "Славия"", обяви Венци Стефанов, президент на "белите...
Първи април предизвиква сивите клетки на зевзеци от цял свят. Ето някои от най-забавните шеги за последните няколко десетилетия, събрани от БГНЕС. На...
Имитация на любов, злобни майтапи и публични клевети най-често поразяват звездите
Благоевград. Стотици наши и македонски самодейци ще се надлъгват на фестивал навръх 1 април - Деня на хумора и шегата. Надпреварата ще бъде в петричко...
Благоевград. Прочутата „Скрътска Академия" в петричкото село работи под пълна пара. За нея почивен ден няма до първи април – Деня на хумора и шегата....