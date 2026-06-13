Заради борчове! Продават на търг легендарен завод
Първоначалната цена е 1 045 600 лв.
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Първоначалната цена е 1 045 600 лв.
Грозна и неуважителна демонстрация с една единствена цел - "да не пречим" на Радев
По-рано днес край Варна бе заловен микробус с голямо количество фалшив алкохол
Руслан Настев спечели награда в конкуренцията на над 300 участници от цял свят
Акция срещу данъчни злоупотреби провежда днес НАП на стоковата борса за плодове и зеленчуци в пловдивското село Първенец. Това съобщи БГНЕС и уточни,...
"Атлетико" (Мадрид) е първенец след първия полусезон в испанското първенство след трудна победа с 2:0 като гост на "Селта". "Дюшекчиите" имат две точк...
Пожарът в Зеленчуковата борса в село Първенец е бил овладян в заварените граници и няма опасност за околни сгради, съобщиха от пожарната в Пловдив. Н...
Пламнала е борсата за плодове и зеленчуци в пловдивското село Първенец, информира Дарик като се позовава на говорителя на Пожарната в Пловдив Цвятко Д...