Всички пътища минавали през Провадия-Солницата
Древният солодобивен център е опасан с капани за нападатели
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Древният солодобивен център е опасан с капани за нападатели
Сушата убила първата европейска цивилизация
Амулет с мистичен образ без уста хвърли в догадки археолозите
Чл.-кор. Васил Николов показа най-новите си открития в Провадия - Солницата
Изящно ювелирно бижу от злато на възраст най-малко 6300 години откриха в най-стария град на Европа-Провадия-Солницата. Находката е намерена в некропол...