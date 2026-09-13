Пътуване в бъдещето: представена бе концепция за придвижване на хора по суша и въздух с един транспорт
Идеята изглежда привлекателна и може да бъде осъществена в бъдеще
Следете всички новини, анализи и коментари за Прототип. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Идеята изглежда привлекателна и може да бъде осъществена в бъдеще
В момента ваксината се тества на лабораторни животни за имуногенност, безопасност и ефективност
България представя уникални средства за борба с Ковид-19 на изложението „Наука за бизнес“
Тестовете на прототипа приключват след месец
Компанията на SpaceX продължава да разработва с ускорени темпове ракетата
PWS Gen 2 е оборудвана с 25 мм оръдие M242 с двойно подаване на Northrop Grumman, сдвоено със 7,62 мм картечниц
На 2 октомври един от четирите автономни автомобила на PSA Peugeot Citroen измина магистралата между Париж и Бордо, за да вземе участие в световния ко...
Пазарът на Android устройства постоянно се развива и с времето ставаме свидетели на все по-уникални модели. И тъй като мобилната платформа на Google п...