Протестите срещу филма за Мохамед продължават (обновена)
Кабул. Хиляди мюсюлмани излязоха и днес на протест срещу скандалния филм за Мохамед в афганистанската столица Кабул. Западните посолства в целия мюсюл...
Следете всички новини, анализи и коментари за Протести Германия. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Хартум. Гневът на мюсюлманите заради скандалния филм за Мохамед вече се пренася и върху европейските държави. Около 5000 души щурмуват посолствата на...