90% от софиянци искат протести в рамките на закона
София. 9 от всеки 10 софиянци смятат, че протестите трябва да се провеждат в рамките на законово установения ред, сочи експресно телефонно проучване н...
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София. 9 от всеки 10 софиянци смятат, че протестите трябва да се провеждат в рамките на законово установения ред, сочи експресно телефонно проучване н...
София. След като вчера протестиращите срещу правителството на Пламен Орешарски завардиха главния вход на „Шератон", където министър-председателят бе н...
София. По-многоброен в сравнение с последните седмици беше традиционният антиправителствен протест от 19 ч. на пл. "Независимост". Няколкостотин гражд...
София. Група протестиращи се събраха пред хотел "Шератон" в очакване на Пламен Орешарски, съобщиха от Антиправителствената пресслужба. Премиерът имаше...
София. Пореден ден на протест срещу правителството на Пламен Орешарски. Малко след 19 часа в района на Министерски съвет се събраха стотици граждани,...
София. За поредна вечер центъра на столицата се изпълни с протестиращи срещу правителството на Пламен Орешарски, които не се изплашиха от студеното вр...
Инициативата е "работен ден на открито"
Бунтари се готвят да превземат метрото и летищата в София и Пловдив
София. Народното недоволство срещу кабинета на Пламен Орешарски расте и показва, че българите могат да отстояват своята гражданска позиция. Това доказ...
София. Граждани протестират пред Висшия съдебен съвет срещу непрозрачния избор и задкулисните назначения в съдебната власт. Близо 200 души, организира...
София. Гладуващият срещу правителството вече 9-и пореден ден Едвин Сугарев е добре, пише статии и чете. В предаването „Тази сутрин" по бТВ той обясни,...