Започна пролетната сеитба в Добричко
Със затоплянето на времето започна усилена сеитба на пролетниците в Добричко. По данни на областната земеделска дирекция за пролетна сеитба на царевиц...
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Със затоплянето на времето започна усилена сеитба на пролетниците в Добричко. По данни на областната земеделска дирекция за пролетна сеитба на царевиц...