Прокурр категоричен: Взривът в Анево е инцидент
Няма данни за умисъл, със сигурност взривът в Анево е инцидент, поясни окръжният прокурор на Пловдив-Румен Попов, цитиран от БГНЕС. "Чуждият граждани...
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Няма данни за умисъл, със сигурност взривът в Анево е инцидент, поясни окръжният прокурор на Пловдив-Румен Попов, цитиран от БГНЕС. "Чуждият граждани...