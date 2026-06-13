Дипломат дирижира "Ловци на бисери"
Млада гвардия от талантливи "Ловци на бисери" ще завладее Софийската опера на 28, 29 и 30 май. Някои от солистите се качват на сцената на най-престижн...
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Млада гвардия от талантливи "Ловци на бисери" ще завладее Софийската опера на 28, 29 и 30 май. Някои от солистите се качват на сцената на най-престижн...