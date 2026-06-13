Министър Танев: Монтана ще има професионален колеж
Монтана ще бъде един от градовете, в които ще бъдат открити пилотни интегрални професионални колежи, съобщи в града министърът на образованието и наук...
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Монтана ще бъде един от градовете, в които ще бъдат открити пилотни интегрални професионални колежи, съобщи в града министърът на образованието и наук...