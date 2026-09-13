Всичко за Проф. Николай Денков

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Университетите с мениджъри

Университетите с мениджъри

Спираме финансирането по проекти за вузове, които не се борят с плагиатството Неотдавна парламентарната Комисия по образованието прие предложените от...

12 октомври | 5:15
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