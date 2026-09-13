В МОН откриха след Денков акредитация на трупчета
Повече от една година е забавена процедурата по акредитация на дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми" като Управляващ орг...
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Повече от една година е забавена процедурата по акредитация на дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми" като Управляващ орг...
Министър-председателят Бойко Борисов освободи от длъжност заместник-министъра на образованието и науката проф. Николай Денков по негова молба. В нея т...
Абитуриентите намаляха с 25%, а ние още плащаме за същия брой студенти Ректорите сами ще преценят кои специалности са им печеливши, казва проф. Никол...
И частни университети имат сериозни проблеми с качеството Неотдавна бяха оповестени резултатите от новото издание на рейтинговата система на универси...
Спираме финансирането по проекти за вузове, които не се борят с плагиатството Неотдавна парламентарната Комисия по образованието прие предложените от...