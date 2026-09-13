Стойков: Плевен може да се превърне в третия спортен център в България
„Плевен има реалната възможност да се превърне в лидер на спорта в Северна България. Изграждането на мащабния проект за многофункционалната спортна за...
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„Плевен има реалната възможност да се превърне в лидер на спорта в Северна България. Изграждането на мащабния проект за многофункционалната спортна за...
- Проф. Стойков, вие се борите за втори кметски мандат в Плевен. Какво заварихте, когато поехте поста?- Управлението на общината изисква сериозно отно...
Искам да Ви благодаря за подкрепата, която сте давали през годините на ГЕРБ. Сега отново ни предстоят тежки избори. От Вас зависи как ще се управляват...
Кандидатът на ГЕРБ за кмет на Плевен проф. Димитър Стойков трябва да повтори успешния си управленски мандат, защото успя да стабилизира общината. Той...