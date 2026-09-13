Епизод 3! Проф. Диана Гергова: Връх Острец пази легендарно светилище
Топ археологът разкри тайните на градчето Пистирос
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Топ археологът разкри тайните на градчето Пистирос
Проф. Диана Гергова с разкрития за Орфическите надписи
Културното наследство на България все още е пренебрегнато
Уникален канделабър свидетелства за култа им към Аполон, обяснява проф. Диана Гергова Когато тракиецът е умирал, сред неговите любими жени е настъпва...