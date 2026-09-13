Генералска битка не е възможна
Познавам Бойко Борисов, той се интересува от това да взима отговорни решения Нациите се обединяват около каузи, а не около фигури, казва проф. Божида...
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Познавам Бойко Борисов, той се интересува от това да взима отговорни решения Нациите се обединяват около каузи, а не около фигури, казва проф. Божида...
Проф. Божидар Димитров е готов да се впусне в битката за "Дондуков" 2, но при условието -страната ни да се превърне в президентска република. "Ще се н...
Шефът на Националния музей Божидар Димитров отправи към германския канцлер Ангела Меркел Открито писмо, в което дава няколко предложения от „хуманни с...
Бежанците купуват децата, с които тръгват да търсят по-добър живот, за да предизвикват умиление и съчувствие. Но след като преминат няколко граници, в...
„Годишно умират средно по 110 000 – 115 000 души, раждат се 65 000 – 70 000 бебета. Разликата е от около минус 40 000 души. Това означава, че всяка го...
Използваните вторично камъни от Голямата базилика в Плиска се връщат на мястото си, обяви шефът на НИМ проф. Божидар Димитров. Автентичният каменен ма...
Проф. Божидар Димитров, шеф на НИМ - Какво и къде сбърка германският канцлер Ангела Меркел по темата с мигрантите, проф. Димитров?- Първата й грешка...
Професор Божидар Димитров настоява в писмо до Уикипедия за поправка в текста за базиликата "Света София" в Истанбул, съобщиха от Националния историчес...
В кратката си статия, публикувана в "Стандарт", богословът Калин Янакиев успява няколко пъти да излъже. А това никак не е добре за един човек не само...
Шефът на Националния исторически музей (НИМ) проф. Божидар Димитров написа открито писмо до медиите. Ето и пълният му текст: "До мен достигна вестта,...
Плиска крие още много сензации, защото 95% от древната столица не са проучени Възстановеният храм ще бъде символ на приемственост между Първото царст...
Можем да изгубим 600 млн. лв., алармира шефът на НИМ Шефът на НИМ проф. Божидар Димитров скочи на писмото на Международния съвет за паметници на култ...
Бизнесмен обяви по 10 000 лева награда за всеки върнат елемент от монумента
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