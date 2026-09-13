Всичко за Призовка

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Дивизиева се явява в ДАНС

Дивизиева се явява в ДАНС

София. Началникът на кабинета на премиера Пламен Орешарски Мария Дивизиева е призована от прокуратурата да се яви в сградата на ДАНС днес. Очаква се д...

08 май | 8:48
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Изпратиха призовка на Меси

Изпратиха призовка на Меси

Барселона. Испански съдия официално обяви Лионел Меси за заподозрян по дело за данъчни измами и го прикани да се яви в съда на 17 септември, предаде...

20 юни | 15:45
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