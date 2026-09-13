Скандал! Наш бивш служебен министър отсвири Европрокуратурата
Владимир Малинов се върна на поста изпълнителен директор на "Булгартрансгаз"
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Владимир Малинов се върна на поста изпълнителен директор на "Булгартрансгаз"
Заради скандала със спецакцията в агенция "Митници"
Призовкар направил опит да връчи призовка на Бойко Рашков, но вторият отказал
Според нея целта е психологически натиск
Той може да бъде изправен пред наказателни обвинения
Бившият президент ще дава обяснения
Жалбата на Кирил Добрев е за неизпълнение на решение на Върховния касационен съд
Недопустими са политически изказвания, които разпространяват манипулативни твърдения, каза Георги Иванов
Бившият премиер и лидер на ГЕРБ заяви по време на брифинг днес, че Рашков му е изпратил призовка да се яви на разпит
Да си носи личната карта, пишело в призовката
До този момент от спецобвинението не са коментирали призовката за разпит на Златев
Нападателят ще дава показания по обвиненията в изнасилване
Окръжна прокуратура - Пловдив наблюдава досъдебно производство, по което е следвало на 30 юли 2015 г. и на 4 август 2015 г. да бъде предявено обвинени...
София. Началникът на кабинета на премиера Пламен Орешарски Мария Дивизиева е призована от прокуратурата да се яви в сградата на ДАНС днес. Очаква се д...
София. Христо Бисеров вече е призован от Софийския градски съд, предаде бТВ. По разпореждане на съда МВР е предало призовката на Бисеров в офиса на ад...
София. „Към днешния ден не съм редовно призован по делото срещу Октай Енимехмедов". Това каза пред меди в парламента лидерът на ДПС Лютви Местан. „То...
Барселона. Испански съдия официално обяви Лионел Меси за заподозрян по дело за данъчни измами и го прикани да се яви в съда на 17 септември, предаде...