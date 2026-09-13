Над 100 видинчани посетиха приюта за кучета
Над 100 видинчани посетиха приюта на общината в първия му ден на отворните врати, съобщиха от администрацията. Сред тях бе и кметът на града Огнян Цен...
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Над 100 видинчани посетиха приюта на общината в първия му ден на отворните врати, съобщиха от администрацията. Сред тях бе и кметът на града Огнян Цен...
Зона за свободни игри и разходки ще повишава качеството на живот на кучетата в приют Фермата, съобщиха от организацията за защита на животните - Анима...
Първият приют за безстопанствени кучета в Благоевград вече функционира. Там са настанени първите четириноги обитатели, които могат да бъдат осиновени....
Благоевград. 150 хиляди лева ще отпусне община Благоевград за построяване на приют за бездомни животни край областния център. В него ще бъдат прибиран...