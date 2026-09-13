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Чарлз се притесни за внука

Чарлз се притесни за внука

Лондон. Принц Чарлз заяви, че се притеснява за бъдещето на новородения си внук принц Джордж. "Мисля, че е време да помислим малко за това как се разви...

19 октомври | 20:09
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