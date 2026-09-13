ДПС с ключово послание от Пристое за кабинета
Хамид Хамид вдигна завесата на преговорите
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Хамид Хамид вдигна завесата на преговорите
Той е ценностно, хомогенно, категорично евроатлантическо управление с грижа за бизнеса и хората!
До 10 дни ще бъдат пуснати в експлоатация още две противоградови ракетни площадки
Приоритетите могат да бъдат следвани и постигани само чрез диалог между утвърдените политически сили, каза пред множеството в Пристое председателят на...
Шумен. Млад мъж издъхна на път за болницата, фатално прострелян по време на лов. 29-годишният авджия от шуменското село Пристое излязъл да бие диви с...