Гимназия в Монтана отпразнува 100-годишнина
Природо-математическата гимназия в Монтана отпразнува 100 години от създаването си. За нас, днешните учители и ученици, това е голям празник. Избрахм...
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Природо-математическата гимназия в Монтана отпразнува 100 години от създаването си. За нас, днешните учители и ученици, това е голям празник. Избрахм...
Лидерът на БСП Михаил Миков откри реновираната сграда на природо-математическата гимназия във Видин „Екзарх Антим Първи". Той участва и в патронния пр...