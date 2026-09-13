Хаос и припаднали с протоколите в "Арена Армеец"
Часове на хаос с протоколите в зала "Арена Армеец". Хора от комисии се оплакват във фейсбук, че чакат с часове, а организацията при предаването на кни...
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Часове на хаос с протоколите в зала "Арена Армеец". Хора от комисии се оплакват във фейсбук, че чакат с часове, а организацията при предаването на кни...
Хора припадат заради жегата и километричното задръстване на главния път Е-79, от сутринта има километрични опашки. От община Дупница съобщиха, че са и...
Точно 112 сигнала са получени на тел. 112 за припаднали и вдигнали кръвно в жегата в цялата страна от 9 до 17 ч днес. Това съобщиха за "Стандарт" от с...
Монтана. Горещините – 37 градуса на сянка към 16 часа в Монтана, накараха повече хора от обикновено да потърсят бърза медицинска помощ, съобщи директо...
Пловдив. Три деца припаднаха по време на честванията по повод 24 май пред гимназия "Свети Свети Кирил и Методий" в Пловдив, съобщи Агенция „Фокус". Ме...