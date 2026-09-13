Бедствено положение в община Долни чифлик
Долни чифлик. Бедствено положение е обявено в Община Долни чифлик. Мярката е заради очакваната приливна вълна при река Камчия, съобщиха то пресцентъра...
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Долни чифлик. Бедствено положение е обявено в Община Долни чифлик. Мярката е заради очакваната приливна вълна при река Камчия, съобщиха то пресцентъра...
Варна. Приливна вълна от яз. Цонево заплашва три варненски села. В тази връзка започва евакуация на 600 души от Величково, Гроздьово и Дъбравино, съоб...
София. Министърът по околната среда и водите Станислав Анастасов отрече да има аварирали язовири около град Мизия, както и неконтролируемото им изпуск...
Мизия. „В момента някои хора отказват да бъдат евакуирани – седят си по домовете и отказват да бъдат изведени по необясними причини. Истината е, че Ми...
Враца. Изготвят се списъци, по които се извършва проверка, за да се установи дали няма хора, които са в неизвестност, съобщи вътрешният министър в ост...
Бяла Слатина. Приливна вълна е достигнала Бяла Слатина и е заляла стопански и частни имоти в северната част на града, съобщи областният управител Венц...
Добрич. За нова приливна вълна по дерето на река Добричка предупредиха от полицията. Водата се покачва в коритото по протежение на бул. "Русия", заяв...