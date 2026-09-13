Невероятен скок на пенсиите! Ще го приемат ли?
2 милиарда лева ще влязат под някаква форма в джобовете на хората, каза Петър Кънев
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2 милиарда лева ще влязат под някаква форма в джобовете на хората, каза Петър Кънев
3 часа отне на Спешна помощ да намери място за хоспитализиране на пациентката, показа проверка на Нова тв
Абсурдно е, че ни защитават страни, които не са членки, казва Андрей Бабиш
Стартира приемът на документи, средствата и по настоящия дизайн на мярката ще се изплащат месечно
За кандидатстването в професионалните паралелки е необходимо и медицинско свидетелство
Приемането на регламент за правата на пътниците, както и на правила за безопасност при използването на безпилотните летателни апарати (дронове) следва...
В над 400 пощенски станции в цялата страна вече може да се подават годишни данъчни декларации. Списъкът с адресите им може да се види на сайта на "Бъл...