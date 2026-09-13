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Приемат правила за дроновете

Приемат правила за дроновете

Приемането на регламент за правата на пътниците, както и на правила за безопасност при използването на безпилотните летателни апарати (дронове) следва...

21 януари | 19:45
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