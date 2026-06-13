50% от възрастните страдат от пърхот
Проучвания показват, че всеки втори човек се бори с неприятния кожен проблем
Следете всички новини, анализи и коментари за Пърхот. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Проучвания показват, че всеки втори човек се бори с неприятния кожен проблем
Кисел компрес помага при слънчево изгаряне и цицини Налейте малко във ваната за сияен тен Противно на общоприетото схващане, оцетът не може да ви по...
Сменяйте шампоана на 4-5 седмица след консултация с лекар 40 на сто от хората се борят с този проблем, обяснява Нели Петрова Пърхотът е не по-малък...