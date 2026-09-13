Напрежение в Бъкингам. Отказаха ли се Кейт и Уилям от престола
Съпрузите изпитват силно безпокойство
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Съпрузите изпитват силно безпокойство
Том Куин с коментар
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Принц Чарлз се подготвя за деня, в който ще стане крал, от деня, в който се е родил
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Церемонията се състоя в "Боровата зала" на императорския дворец пред 2000 гости
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Днес британската кралица Елизабет II празнува своя 89-и рожден ден. Тя е най-възрастният действащ монарх в света. Събитието ще бъде отбелязано с търже...
Лондон. По твърдения на австралийски журналисти британската кралица Елизабет II смята да предаде трона на внука си принц Уилям. Кралицата възнамерява...
Сливенският епископ уж се отказал с писмо, от Синода отричат
Спорът ще се реши на 29 септември или 6 октомври
Внезапната кончина на Варненския митрополит Кирил разбърка пасиансите за новите попълнения в Светия синод. В църковните среди вече се въртят актуализи...
Момчил Методиев