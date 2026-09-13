Голяма промяна на Терминал 2. Засяга всички пътуващи
Важи до 23 август 2025 г.
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Важи до 23 август 2025 г.
Таксата за посещение при личен лекар остават непроменени
Таксуването на колите започва след 10-ата минута
Правят нов интерактивен туристически информационен център
Къде по-точно е рестрикцията
Къде се забранява престоя на автомобили
Предлага им предстой във фирмения хотел
Информацията е на Министерството на външните работи
„Тук синът на Гина Кунчева получава първата душевна луча за правда и свобода". Така един от първите биографи на Васил Левски, Стоян Заимов, определя т...
"Нужни са ни 2 500 щатски долара за таксата за участие и престоя ни в Казахстан", съобщи една от участничките Калина Георгиева
В оборудваните апартаменти щели да бъдат настанени хора от уязвими малцинствени и социално слаби групи - бездомни, родители с деца с увреждания, самот...
Бърз влак от Бургас за София престоява в гара Сахране. Това съобщиха от пресцентъра на "Холдинг Български държавни железници" ЕАД. И уточниха, че прич...
Правителството одобри промени в Наредбата за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ, с които се регламентират условията и редът, при коит...
София. Авария е наложила спирането на влаковете между Бургас и София за повече от четири часа. Пътниците на железницата престояват на гарата в Казанлъ...
София. Във връзка с провеждане на протестно шествие и митинг срещу Закона за автомобилните превози, в столицата се въвеждат промени в организацията на...
Хоспитализациите по някои диагнози скочили с 280%
Искат снимка и електронен запис на подписа им