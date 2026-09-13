Важно от ЕК за таксата върху преноса на руски газ
Какво съобщи говорител на Комисията
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Какво съобщи говорител на Комисията
След постигнатия положителен резултат в икономическия тест, „Булгартрансгаз“ ЕАД взе окончателно инвестиционно решение за реализиране на „Проект за ра...
Европейската комисия оценява енергийните инфраструктурни проекти в България и съседните страни членки като важен приоритет на Енергийния съюз на ЕС. К...
На рождения си ден премиерът Бойко Борисов преряза лентата на модернизираната компресорна станция в Петрич. Заедно с него на откриването присъстват и...
На всеки му се налага да прехвърля файлове от мобилно устройство на таблета или на настолния компютър, както и обратното. Без значение дали това са сн...
София. Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) изработи проект на Методика за определяне на цени за достъп и пренос на природен газ...
Сингапур. Сингапурските митнически власти са заловили 1 тон слонова кост, пренасян от Африка за друга азиатска държава, съобщава АФП. Незаконният тов...
Пренася данни в интернет със скорост 400Gbps
София. Европейският съюз прави по-лесно пренасянето в ръчния багаж на течности, аерозоли и гелове, закупeни на различни етапи от пътуването (на терито...