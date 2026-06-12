Как се появяват хемороидите?
Основен фактор за образуване на хемороиди е наследственият Ако родителите ви са страдали от хемороиди, то има голяма вероятност да се появят и при ва...
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Основен фактор за образуване на хемороиди е наследственият Ако родителите ви са страдали от хемороиди, то има голяма вероятност да се появят и при ва...