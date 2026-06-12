Всичко за Премахване На Хемороиди

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Как се появяват хемороидите?

Как се появяват хемороидите?

Основен фактор за образуване на хемороиди е наследственият Ако родителите ви са страдали от хемороиди, то има голяма вероятност да се появят и при ва...

12 февруари | 8:00
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