Преглед на регионалния печат във Видин
Видин. „С влак по моста" е заглавието, с което започва броят на вестник „Видин". От събота по Дунав мост 2 ще се движи пътнически влак. Той ще изминав...
Следете всички новини, анализи и коментари за Преглед На Регионалния Печат. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Видин. „С влак по моста" е заглавието, с което започва броят на вестник „Видин". От събота по Дунав мост 2 ще се движи пътнически влак. Той ще изминав...
Добрич. Протестът в подкрепа на Меган е водеща тема на добричките всекидневници. Друга обща тема днес от страниците им е информацията за осветлените а...
ДОБРИЧ. Ремонтите в градския парк са водещата тема на броя днес на в. "Нова добруджанска трибуна". Вестникът информира за напредъка, като цитира зам.-...
ДОБРИЧ "Великите пости- вяра или здраве !" е темата на седмичникът "Седмичен глас", чийто пореден брой от днес е на пазара. Седмичникът представя н...
Добрич „Столицата на Добруджанското деспотство щедро дари археолозите", е водещото заглавие на вестник „Добруджанска трибуна". В уводната дописка под...
Стара Загора "Избраха проф. Петрана Чакърова за директор на МБАЛ "Киркович", съобщава от първата си страница днес в. "Старозагорски новини". Тя е бил...
Добрич „Обновени музеи посрещат туристите в Добрич", е уводното заглавие на вестник „Нова добруджанска трибуна". Проектът „Йовковият Добрич - съвреме...
СТАРА ЗАГОРА «Пуснаха от ареста шефката на ТЕЛК-3», съобщава от първата си страница днес в. «Старозагорски новини». Спецсъдът е променил мярката за н...
СТАРА ЗАГОРА "Прокурорската проверка за парк "Бедечка" е прекратена", съобщава от първата си страница днес в. "Старозагорски новини", като цитира зам...
СТАРА ЗАГОРА «Основната трупа на Oперата поздрави новия си директор», съобщава от първата си страница днес в. «Старозагорски новини». Вчера оркестран...
ДОБРИЧ Водещата тема днес на броя на в. "Нова добруджанска трибуна" е проведения вчера пореден протест на жителите на село Стожер, които обявиха, че...
СТАРА ЗАГОРА Под заглавие "Олигархичен кръг дирижира протестите" в. "Старозагорски новини" информира днес за съботния събор на БСП на в. Бузлуджа. Сп...
СТАРА ЗАГОРА Под заглавие "Чистката започна" в. "Старозагорски новини" информира за неочакваната смяна на управителя на "В и К" - Стара Загора Румен...
ДОБРИЧ Водещата тема на в. "Нова добруджанска трибуна" е от крими хрониката. Вестникът съобщава, че пиян дядо е учил един от внуците си - на 8 години...
СТАРА ЗАГОРА "Съдът връща "Нелсен Чистота", съобщава от първата си страница днес в. «Старозагорски новини». В постановлението си от 22 юли и мотивите...
ДОБРИЧ Общи са водещите новини от първите страници днес на двата добрички всекидневника - от челните си места медиите разказват за кървавата трагедия...
ДОБРИЧ Водещата тема на в. "Добруджанска трибуна" отново е за това, че центърът на града ще бъде цял ден без вода. От водното дружество съобщават,...
ДОБРИЧ С водещата си тема днес в. "Нова добруджанска трибуна" съобщава, че със заповеди на премиера Орешарски е освободена Стефка Генчева, която д...
ВИДИН. Видинско обезлюдява, съобщава на първата си страница вестник „Видин". По данни на статистиката в началото на 20-ти век в областта са живели 197...
МОНТАНА До месец в болницата ще заработи онкоцентър, съобщава вестник „Слово плюс". Центърът се открива по проект на обща стойност 8,5 млн. лв., с ко...