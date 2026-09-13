Всичко за Преглед На Регионалния Печат

Следете всички новини, анализи и коментари за Преглед На Регионалния Печат. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

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Преглед на печата в Добрич

Преглед на печата в Добрич

Добрич. Протестът в подкрепа на Меган е водеща тема на добричките всекидневници. Друга обща тема днес от страниците им е информацията за осветлените а...

14 март | 7:58
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Преглед на печата в Добрич

Преглед на печата в Добрич

ДОБРИЧ. Ремонтите в градския парк са водещата тема на броя днес на в. "Нова добруджанска трибуна". Вестникът информира за напредъка, като цитира зам.-...

11 март | 8:05
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Преглед на регионалния печат

Преглед на регионалния печат

Добрич „Столицата на Добруджанското деспотство щедро дари археолозите", е водещото заглавие на вестник „Добруджанска трибуна". В уводната дописка под...

05 септември | 7:27
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Преглед на регионалния печат

Преглед на регионалния печат

Стара Загора "Избраха проф. Петрана Чакърова за директор на МБАЛ "Киркович", съобщава от първата си страница днес в. "Старозагорски новини". Тя е бил...

04 септември | 7:14
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Преглед на регионалния печат

Преглед на регионалния печат

Добрич „Обновени музеи посрещат туристите в Добрич", е уводното заглавие на вестник „Нова добруджанска трибуна". Проектът „Йовковият Добрич - съвреме...

03 септември | 9:20
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Преглед на регионалния печат

Преглед на регионалния печат

СТАРА ЗАГОРА «Основната трупа на Oперата поздрави новия си директор», съобщава от първата си страница днес в. «Старозагорски новини». Вчера оркестран...

02 август | 7:24
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