Протест и блокада в центъра на София, голяма мъка
До дни ще са готови резултатите от проверката на сигурността по булевард "Сливница"
Следете всички новини, анализи и коментари за Прегазени. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
До дни ще са готови резултатите от проверката на сигурността по булевард "Сливница"
Протестиращи настояват на младите шофьори да им бъде забранено да карат нощем
Двамата младежи бяха блъснати от 18-годишен шофьор на булевард „Сливница“
Явор и другата жертва - Ани, се готвели за сватба
Зловещата катастрофа стана на кръстовището на столичните булеварди "Сливница" и "Константин Величков"
Мъжът бил неадекватен и агресивен, близки на загиналия
Автобус ги помете, докато оглеждали щетите по колите си след лека катастрофа на главния път Бургас-Созопол
Ранени са над 15 души, сред тях има и деца
Камион прегази и уби на място двама мъже, които сменяли гума на шосето край Севлиево. Фаталният случай станал около 3,40 часа на 2 км преди разклона з...
Кюстендил. Баща и 6-годишното му дете са пострадали по време на традиционния мотокрос в Бобошево. Двамата са били блъснати от състезател, докато прес...
Кърджали. Три крави са били прегазени в района на разклона за село Балабаново при пътни произшествия, съобщават от ОД на МВР Кърджали. Собственикът ос...