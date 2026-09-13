Предварителни избори във Варна и Омуртаг зададоха тона за вота на 27 октомври
Вчера се гласуваше общо в 15 селища, като 13 от тях бяха села
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Вчера се гласуваше общо в 15 селища, като 13 от тях бяха села
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