Сваляме предпазните маски. Къде обаче остават задължителни
Заповедта на здравния министър ще бъде в сила до 18 август
Следете всички новини, анализи и коментари за Предпазни Маски. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Заповедта на здравния министър ще бъде в сила до 18 август
Делегацията е у нас за срещи с компании от медицинския сектор, както и от фармацевтичната, млечната, отбранителната и козметичната промишленост
Лекари в Турция предупреждават срещу неправилната употреба на предпазните маски
Българи разработиха молекула против коронавируса
Румънският гражданин е бил хванат на ГКПП Дунав мост с 20 000 предпазни маски
Откритите предпазни маски са били без документи за произход
Доставени са 4000 комплекта за служителите, охраняващи летищата и пристанищата у нас