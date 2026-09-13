Цветан Цветанов ще посети област Търговище и Разград
Търговище/Разград. Заместник-председателят на ГЕРБ и председател на Националния предизборен щаб на партията Цветан Цветанов ще проведе работно посещен...
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Търговище/Разград. Заместник-председателят на ГЕРБ и председател на Националния предизборен щаб на партията Цветан Цветанов ще проведе работно посещен...
Хаджидимово. Кметът на Община Хаджидимово Людмил Терзиев благодари на заместник-председателя на ГЕРБ и водач на листата за депутати в Пиринския край Ц...
Варна. "Бях посрещната изключително топло и гостоприемно в село Долище." "Радвам се, че имахме възможността да подкрепим в много тежък момент Долище,...
Добрич. Лидерът на ДПС Лютви Местан заяви в Добрич, че бившият вътрешен министър Цветан Цветанов ще научи първия урок на демокрацията, а именно, че за...
Търговище. "Ние от ГЕРБ водим позитивна кампания, а фактът, че до момента в нашия регион между кандидатите от различните политически няма личностни на...
Шумен. "Политиката на ГЕРБ е да бъдем толерантни един към друг", заяви пред жителите на село Нова Бяла река, Община Върбица, заместник-председателят н...
Хасково. "Успяваме, когато сме единни, когато евродепутатите и членовете на съвета на министрите работим в една посока.", заяви в Хасково Мария Габрие...
Пазарджик. "През последните години процесът на образование се омаловажава все повече.", категорични бяха учители по време на среща с Илияна Йотова в П...
Първомай. "Нито един избор досега не е минал без флашки и папки.", заяви в град Първомай лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов. Борисов благодари на избира...
Дългопол. "Предстои тежка предизборна кампания, в която ГЕРБ се бори за убедителна победа на предстоящия вот на 12 май.", каза зам.-председателят на Г...
Сливен. Текстилният магнат Едоардо Миролио бе сред хилядите жители на сливенска област, дошли на митинг-концерта на ГЕРБ в Сливен. Снощи множеството...