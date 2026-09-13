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Илияна Йотова: Сред основните ни задачи е установяване на връзка между висшите училища и бизнеса

Илияна Йотова: Сред основните ни задачи е установяване на връзка между висшите училища и бизнеса

Пазарджик. "През последните години процесът на образование се омаловажава все повече.", категорични бяха учители по време на среща с Илияна Йотова в П...

30 април | 12:09
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