Последен ден за предизборна агитация
В полунощ на 2 април влиза в сила и забраната за огласяване под каквато и да е форма на резултати от допитвания до общественото мнение
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В полунощ на 2 април влиза в сила и забраната за огласяване под каквато и да е форма на резултати от допитвания до общественото мнение
София. Въвеждането на номера върху бюлетините ще прекрати измамите от типа „индийска нишка", при която отвън се внася бюлетина и избирателите си преда...
Загреб. Увеличаването на стокообмена между България и Хърватия, засилването на икономическите връзки, обсъди председателят на парламента Михаил Миков...