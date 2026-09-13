Нов ужас! Пребиха кмет на наше село
Полицай е станал свидетел на инцидента в кметството
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Полицай е станал свидетел на инцидента в кметството
В социалните мрежи вчера бе разпространен видеоклип
Георги Лазаров и Андон Митев от пловдивските села Дълго поле и Ръжево Конаре, които биха и ограбиха 93-годишната Дона Чернева, са оставени за постоянн...
16-годишният Димитър Чантов, пребил 64-годишен мъж в автобус в Бургас, е наказан от педагогическия съвет на Професионалната гимназия по електротехника...
28 години затвор за жестоко убийство в Русе. Присъдата е за 24-годишен младеж, пребил до смърт свой приятел по време на купон, предаде bTV. Убийствот...
Пореден случай на агресия във варненско училище. През седмицата обществеността беше взривена от новината, че баща е пребил съученик на своя син, преда...
Жена бе пребита жестоко от сина си. Инцидентът е станал в Сухиндол, съобщава "Дарик". Пострадалата е приета в болница с опасност за живота. Вчера в...
Детето оцеля, но е с ужасяващи психологически травми, признава проф. Надежда Гаврилова "Еци е добре. Вижда, говори, пеят си с майка му и от ден на де...
Малкият Христо, който беше пребит от своите гледачи, е излязъл от комата рано тази сутрин. Първите думи на детето са били "Мама, мама", разказаха бли...
Христо. Той е на 3, не на 33. Но е разпнат - в реанимацията на "Пирогов". Главата му - рана, кърпена заради мозъчния кръвоизлив. Вратлето - белязано о...
Скандално видео с роми, които пребиват изнемощял кон, взриви интернет. Социалните мрежи пламнаха, след като се появи видеото на варварството срещу жив...
София. Писателят Владо Даверов е бил пребит в сряда вечерта пред дома му в столичния квартал "Люлин". Трима неизвестни лица са го нападнали пред очите...
Бургас. Битов скандал между комшии завърши с жесток побой в центъра на Бургас. Бившият шеф на РДНСК в морския град Милен Ненчев и съпругата му са били...
София. Член на младежката организация на ГЕРБ е бил нападнат и бит пред централата на партията в София. Това стана ясно от пресцентъра на ГЕРБ. Младе...
София. Двама младежи са били пребити жестоко в столицата. Това съобщи МВР и уточни, че инцидентът е станал в столичния квартал "Младост" снощи. Полиц...
Велико Търново. За броени часове служители на РУП – Елена разкриха извършители на грабеж. Работата по случая е започнала вчера, след като съдействие о...
Бургас. Почина 2-годишният Йордан, който бе приет в болница след като мащехата му го преби жестоко. Детето бе с опасност за живота и постъпи за лечени...
Добрич. 42-годишна продавачка на вестници и цигари в Добрич бе пребита от ром. Нападателят я атакувал около 5,50 часа на ул. "Христо Ботев" между буле...
Момчето е получило прорезна рана, но не е било намушкано, обявиха от МВР
Шумен. Мъжът, който преби фелдшера Денчо Денев в шуменската болница, получи условна присъда. Това съобщава "Дарик". От МВР- Шумен съобщават, че прокур...