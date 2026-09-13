Пинк танковете да дойдат
Да измислиш арт провокация вече е по-ценно от барикада
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Да измислиш арт провокация вече е по-ценно от барикада
София. 69-ият антиправителствен протест мина под знака на Пражката пролет и паметта за събитията от преди 45 години. Няколкостотин души шестваха от М...
Бягат от работа за снимка пред новата атракция
Прага. През нощта на 20 срещу 21 август 1968 г. войските на 5 страни от Организацията на Варшавския договор нахлуват в Чехословакия. Акцията е под код...
Българските войници също бяха пионки в чужда игра
София. С минута мълчание пред чешкото и словашкото посолство ще отбележат днес протестиращите годишнината от потушаването на Пражката пролет, съобщиха...
София. Паметникът на Съветската армия в София посрещна новия ден с надпис "България се извинява!". Лозунгът е написан на чешки и български език, а пам...