Ще има ли правителство на малцинството на ГЕРБ? Говорят анализатори
Истинският въпрос е дали това е начало на нова предизборна кампания
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Истинският въпрос е дали това е начало на нова предизборна кампания
Как ще работи правителство на малцинството каза транспортният министър
София. Председателят на ЕНП Жозеф Дол, който е на работно посещение у нас, е призовал представителите на Реформаторския блок при срещата им да се отка...
Реформаторите искат и патриотите, те отказват постове Пореден ден на преговори за съставяне на правителство с партийни лидери проведе шефът на ГЕРБ Б...
София. Правителство на малцинството е временно решение. Максимум за две години. Такова правителство ще бъде заредено с много противоречия. Това заяви...