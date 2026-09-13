Мъжът, чиято мечта промени целия свят
На на 15 януари 1929 г. е роден Мартин Лутър Кинг
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На на 15 януари 1929 г. е роден Мартин Лутър Кинг
Основният мотив е, че жалбата е явно необоснована
Това го е мотивирало да продължи работата си срещу "подлата нацистка клика"
Страната ни бе посочена на първо място с най-много гласове
Винаги сме отстоявали защитата на правата на човека като основен приоритет
Изявлението им завършва с призив към евродепутатите да не политизират правата на човека
Той изрази учудване от подкрепата на Еврокомисията за България
Руският президент Владимир Путин подписа закон, с който позволява на Конституционния съд в страната сам да решава дали да изпълнява или не международн...
През следващата седмица председателят на ДПС Лютви Местан ще депозира жалба срещу България в Европейския съд по правата на човека. Поводът е глобите,...
София. Министърът на външните работи ще председателства заседанията на Националния координационен механизъм по правата на човека, за чието създаване р...