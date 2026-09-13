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Местан ще съди България

Местан ще съди България

През следващата седмица председателят на ДПС Лютви Местан ще депозира жалба срещу България в Европейския съд по правата на човека. Поводът е глобите,...

06 февруари | 21:45
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