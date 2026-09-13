Любителите на прасета. Тук е Банкя, а не Петрохан!
Младите ПП активисти бяха посрещнати така
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Младите ПП активисти бяха посрещнати така
На този остров свободно се разхождат и кози
Откриха огнище на болестта във ферма в Пловдивско
Камион се обърна край Търговище, движението е временно ограничено
Агенцията по храните и лекарствата одобри генетично разработени свине
Те не могат да бъдат заразени с коронавирус
Причината е избиването на прасета заради африканската чума
Целта е по-добър контрол заради АЧП, каза министър Танева
Изклани са стотици прасета
Изплащането на парите ще започне от 1 септември
Глобата за първо нарушение е от 100 до 300 лв., за повторно – двойно
Дадохме свински курбан в Годината на прасето заради страшната африканска чума
Не можело обаче да се случат в пика на кризата, обясни земеделският министър
Осмо денонощие остават блокадата и протеста на животновъдите при сливенското село Крушаре
Единственият възможен вариант е загробване, каза екоминистърът нено Димов
Тя отрече възможността да се създадат каквито и да е трудности със средствата от ЕС
С първите пари ще се помогне на индустриални ферми, които бяха унищожени заради вируса
Страната ни очаква и спешна помощ от 11 милиона евро за компенсация на убити животни
Целта е да се установи дали стопаните са умъртвили доброволно домашните си прасета
Протестът е срещу изискването да бъдат убити домашните прасета заради африканската чума